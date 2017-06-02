Нацкомиссия по фондовому рынку проводит масштабную реорганизацию

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников,

не являются их жертвами. Они соучастники..."

Джордж Оруэлл

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