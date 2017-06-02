Нацкомиссия по фондовому рынку проводит масштабную реорганизацию

Трансформация предусмотрена меморандумом с МВФ.
Регулятор прекратил деятельность Центрального, Западного, Восточного и Южно-украинского территориальных управлений.
Кроме того, вводится новая организационная структура НКЦБФР по функциональному признаку, согласно которой основными направлениями деятельности определены: корпоративное управление и корпоративные финансы; лицензирование профессиональных участников; надзор за профессиональными участниками (мониторинг отчетности, пруденциальный надзор); правоприменение (контрольно-правовая работа); стратегическое планирование и нормотворческая деятельность.
НКЦБФР отмечает, что эти шаги являются частью масштабной трансформации регулятора, которая предусмотрена меморандумом о сотрудничестве с Международным валютным фондом и комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года.
Напомним, американский миллиардер и финансист Джордж Сорос прогнозирует неопределенность и колебания мировых фондовых рынков в связи с политикой избранного президента США Дональда Трампа.ZN.UA