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Нацкомиссия по фондовому рынку проводит масштабную реорганизацию

2 июня в 10:04

Трансформация предусмотрена меморандумом с МВФ.

фондовый рынок, ценные бумаги
НКЦБФР ждут перемены
kommersant.ua
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) прекратила деятельность четырех территориальных управлений путем присоединения к центральному аппарату, сообщается на сайте регулятора.

Регулятор прекратил деятельность Центрального, Западного, Восточного и Южно-украинского территориальных управлений. 

Кроме того, вводится новая организационная структура НКЦБФР по функциональному признаку, согласно которой основными направлениями деятельности определены: корпоративное управление и корпоративные финансы; лицензирование профессиональных участников; надзор за профессиональными участниками (мониторинг отчетности, пруденциальный надзор); правоприменение (контрольно-правовая работа); стратегическое планирование и нормотворческая деятельность.

НКЦБФР отмечает, что эти шаги являются частью масштабной трансформации регулятора, которая предусмотрена меморандумом о сотрудничестве с Международным валютным фондом и комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года.

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Напомним, американский миллиардер и финансист Джордж Сорос прогнозирует неопределенность и колебания мировых фондовых рынков в связи с политикой избранного президента США Дональда Трампа.

По материалам: ZN.UA
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Тэги профессия бумага комиссия МВФ
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