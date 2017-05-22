На Житомирщине ввели новую цену на газ

Стоимость газа существенно подорожала.

Цены на газ для потребителей подымают Андрей Товстыженко, ZN.UA

Цена на газ для бытовых потребителей Житомирской области установлена на уровне 6,96 грн за куб. м., сообщает "Житомиргаз".

Цены изменились согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22 марта 2017 № 187 Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа и решений НКРЕКУ.

Постановлением установлено, что цена газа, по которой НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет его продажу / поставку для бытовых потребителей (и ТКЭ для нужд населения) составляет 4942 грн за 1000 куб. м (включая 93 грн. (1,917%), что является торговой наценкой НАК "Нафтогаз Украины") без учета НДС.

В этом же документе указано: торговая наценка ПСО-поставщика должна быть не более 2,5%.

Таким образом, стоимость газа как товара, без учета платы (тарифов) за услуги распределения и транспортировки, составляет 5065,55 грн. за 1000 куб. м без НДС.

Вместе с тарифом на распределение и транспортировку (732,70 грн.) и с учетом НДС (1159,65 грн) цена газа для бытовых потребителей Житомирской области составляет 6957,90 грн за 1000 куб. м.

Напомним, Кабмин предложил новую формулу расчета цены на газ. При этом стоимость газа с 1 апреля 2017 до 1 апреля 2018 г. предлагается скорректировать дважды.

Подробнее о ситуации на украинском рынке природного газа читайте в статье Аллы Еременко "Кабмин опять намерен поднять цену на газ?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".