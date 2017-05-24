Moodyʼs впервые за 28 лет понизило кредитный рейтинг Китая

В Китае решение кредитного агентства назвали "абсолютно беспочвенным".
Кредитный рейтинг Китая понизили до с Aa3 до A1
top.rbc.ru
Рейтинговое агентство Moodyʼs понизило кредитный суверенный рейтинг Китая
с с Aa3 до A1, что стало первым понижением кредитного рейтинга Китая начиная с 1989 года. В агентстве также изменили прогноз для Китая со стабильного на негативный, отметив высокую закредитованность китайской экономики, пишет Bloomberg
.
Министерство финансов Китая назвало такое решение агентства "абсолютно беспочвенным", однако заявление уже повлияло на котировки Шанхайской биржи.
Напомним, что власти Китая уверенны в необходимости развития мировой экономики
в сторону глобализации и свободной торговли.
Ранее сообщалось, что Китай обеспечивает треть роста глобальной экономики. Подробнее о изменениях внешней и внутренней политики Китая читайте в статье Алексея Коваля " Пекин выверяет курс" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
По материалам:
ZN.UA