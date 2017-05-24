Moodyʼs впервые за 28 лет понизило кредитный рейтинг Китая

В Китае решение кредитного агентства назвали "абсолютно беспочвенным".

Кредитный рейтинг Китая понизили до с Aa3 до A1 top.rbc.ru

Рейтинговое агентство Moodyʼs понизило кредитный суверенный рейтингс с Aa3 до A1, что стало первым понижением кредитного рейтинга Китая начиная с 1989 года. В агентстве также изменили прогноз для Китая со стабильного на негативный, отметив высокую закредитованность китайской экономики, пишет Bloomberg

Министерство финансов Китая назвало такое решение агентства "абсолютно беспочвенным", однако заявление уже повлияло на котировки Шанхайской биржи.

Напомним, чтов сторону глобализации и свободной торговли.

Ранее сообщалось, что Китай обеспечивает треть роста глобальной экономики. Подробнее о изменениях внешней и внутренней политики Китая читайте в статье Алексея Коваля " Пекин выверяет курс" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".