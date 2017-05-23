Минфин зафиксировал злоупотребления с НДС на 2 млрд грн

Претенденты на возмещение НДС указывают некорректные суммы с целью увеличения будущих возмещений.

Реестр автоматического возмещения НДС в тестовом режиме ищет нарушителей закона Андрей Товстыженко, ZN.UA

С момента запуска Реестр автоматического возмещения НДС , система зафиксировала потенциальные злоупотребления компаний-налогоплательщиков на общую сумму 2 млрд грн, заявил госсекретарь Министерства финансов Евгений Капинус в интервью "Бизнеса"

"С начала работы системы выявлено проблемных сумм к возмещению около 2 млрд грн", - сообщил он.

Реестр заявок на возмещение НДС начал работу с апреля 2017 года. В то же время, бизнес получил временной люфт до 1 июля, в течение которого Государственной фискальной службе не разрешено блокировать налоговые накладные компаний-налогоплательщиков.

Пока Реестр работает в тестовом режиме и налоговые накладные не блокируют, некоторые украинские компании, которые претендуют на возмещение НДС, отмечают некорректные суммы с целью увеличения будущих возмещений.

По словам господина Капинус, тестовый режим работы реестра не означает, что система не фиксирует злоупотребления со стороны бизнеса.

"Система сейчас в автоматическом режиме не блокирует налоговые накладные, но она показывает проблемные суммы. Их видно. Фиксируется, если та или иная налоговая накладная имеет проблемы. И это дало основание для того, чтобы ДФС обратила внимание на эту накладную", - отметил он.

Напомним, что крупнейшим получателем возмещения НДС в апреле 2017 года стал "Днепровский меткомбинат" (ДМК), который входит в корпорацию ИСД – 1 млрд 204,6 млн грн.

Крупнейшим получателем возмещение НДС в марте 2017 года, как и в январе-феврале, стал агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 1,335 млрд грн (за два первых месяца года – 2,194 млрд грн)

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Министерство финансов запустило онлайн-реестр возмещения налога на добавленную стоимость. При этом с апреля возмещение НДС плательщикам будет осуществляться на основании заявок о возврате сумм бюджетного возмещения.