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Международные резервы Украины выросли до 17,6 млрд долларов

25 мая в 18:39

Деньги Януковича в резервы пока не поступили и находятся на счету Госказначейства в Ощадбанке.

НБУ NBU
Миллиард Януковича в резервы пока не поступил
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Международные резервы Украины постоянно увеличиваются за счет покупки валюты и в настоящее время составляют 17,6 млрд долларов, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

Во время пресс-конференции Чурий сообщил, что в ближайшее время ожидается поступление так называемых "средств Януковича", которые также будут зачислены в международные резервы центробанка.

"На сегодня мы еще не получили так называемые "средства Януковича". Они находятся на счету Госказначейства в Ощадбанке. Мы рассчитываем получить эти средства в ближайшее время. Мы считаем, что эти средства, безусловно, должны поступить на счета казначейства в НБУ и зачислены в международные резервы", - сказал замглавы НБУ.

В свою очередь исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий сообщил, что НБУ сохраняет прежний прогноз золотовалютных резервов на конец года – на уровне 21,1 млрд долларов.

"Несмотря на то, что Нацбанк с начала года выкупили более 1 млрд долларов, у нас есть планы по использованию резервов, так, что прогноз остается на том же уровне", - сказал он.

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Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.

Конфискованные в мае у экс-президента Виктора Януковича 1,1 млрд долларов до внесения изменений в государственный бюджет на этот год будут числиться в международных резервах Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги доллар резервы Нацбанк
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