Курс гривни на межбанке укрепился до 26,31 грн/доллар

Национальная валюта снова укрепляется. НБУ на рынок не выходил.

Доллар подешевел на несколько копеек kommersant.ua

Курс гривни наво вторник, 30 мая, укрепился до 26,305 грн/доллар с 26,3725 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,29-26,32 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,3528 грн/доллар с 26,3878 грн/доллар предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 274,88 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 108,48 млн долларов.

Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.