Кабмин нашел 12,9 млн грн на проведение местных выборов

Правительство снизило расходы по программе "Проведение выборов народных депутатов Украины".

Кабмин перераспределил средства ЦИК для проведения местных выборов в Украине Василий Артюшенко, ZN.UA

Кабинет министров Украины перераспределил 12,9 млн грн на проведение в нынешнем году местных выборов.

Согласно распоряжению Кабмина №326 от 17 мая, правительство перераспределило 12 867 тис грн в пределах общего объема средств, предусмотренных для ЦИК на 2017 год, путем уменьшения их объема по программе "Проведение выборов народных депутатов Украины" и увеличения объема средств по программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов".

В пояснении к документу указывается, что правительство обеспечило проведение местных выборов, осуществив перераспределение средств на соответствующее финансирование.

В соответствии с законодательством, ЦИК должны быть назначены первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых и городских голов, а также обеспечено проведение внеочередных местных выборов, назначенных Верховной Радой Украины.

Напомним, 18 декабря прошлого года состоялись выборы в 144 объединенных территориальных громадах в 22 областях Украины.