Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 1,4%

Слабый рост потребительских цен может стать причиной для продолжения ЕЦБ стимулирующих программ.

Темпы инфляции в еврозоне сокращаются Потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Соответственно, инфляция замедлилась с 1,9%, зафиксированных в апреле, и стала минимальной в текущем году, отмечает MarketWatch.

Хотя аналитики прогнозировали рост потребительских цен в мае на 1,5%.



Рост потребительских цен без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в текущем месяце замедлился до 0,9% в годовом выражении по сравнению с 1,2% в апреле.

Более слабый подъем потребительских цен может подтолкнуть Европейский центральный банк (ЕЦБ) к тому, чтобы не торопиться с отказом от стимулирующих программ, полагают эксперты.

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия в еврозоне подорожали в мае на 1,5% в годовом выражении, как и в предыдущий месяц. Стоимость энергоносителей увеличилась на 4,6% против 7,4% в апреле, услуг - до 1,3% с 1,8%.

Сообщалось, что в апреле рост потребительских цен в еврозоне, без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк, ЕЦБ), ускорился до 1,2% в годовом выражении с 0,7% в марте.

По данным Государственной службы статистики, потребительские цены в Украине в апреле 2017 года по сравнению с мартом выросли на 0,9%.