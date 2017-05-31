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Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 1,4%

31 мая в 14:56

Слабый рост потребительских цен может стать причиной для продолжения ЕЦБ стимулирующих программ.

Еврозона
Темпы инфляции в еврозоне сокращаются
 Потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Соответственно, инфляция замедлилась с 1,9%, зафиксированных в апреле, и стала минимальной в текущем году, отмечает MarketWatch.

Хотя аналитики прогнозировали рост потребительских цен в мае на 1,5%.

Рост потребительских цен без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в текущем месяце замедлился до 0,9% в годовом выражении по сравнению с 1,2% в апреле.

Более слабый подъем потребительских цен может подтолкнуть Европейский центральный банк  (ЕЦБ) к тому, чтобы не торопиться с отказом от стимулирующих программ, полагают эксперты.

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия в еврозоне подорожали в мае на 1,5% в годовом выражении, как и в предыдущий месяц. Стоимость энергоносителей увеличилась на 4,6% против 7,4% в апреле, услуг - до 1,3% с 1,8%.

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Сообщалось, что в апреле рост потребительских цен в еврозоне, без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк, ЕЦБ), ускорился до 1,2% в годовом выражении с 0,7% в марте. 

По данным Государственной службы статистики, потребительские цены в Украине в апреле 2017 года по сравнению с мартом выросли на 0,9%. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги цены потребитель Еврозона ЕЦБ
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