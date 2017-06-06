Индекс доллара США упал до самого низкого показателя со дня избрания Трампа - FT

Когда республиканец победил, американская валюта начала дорожать из-за надежд, которые бизнес на него возлагал.
Об этом сообщает Financial Times, объясняя, что индекс доллара (DXY) отражает соотношение между американской валютой к другим валютам ее уровня. Сейчас этот индекс опустился на 0,2% до 96,65 пунктов, а в начале дня он составлял 96,52 пунктов. Это самый низкий показатель с 9 февраля.
В начале 2017 года DXY достиг 14-летнего максимума - 103,82 пункта. Это происходило благодаря надеждам инвесторов от обещаний Трампа сократить налоги, провести дерегуляцию и увеличить расходы на инфраструктуру. Они ждали, что это подстегнет рост экономики США.
Но повестка дня администрации постоянно спотыкается об споры и конфликты. Поэтому "зеленая банкнота" снова упала. Трейдеры боятся, что администрация Трампа может понести еще больший удар после показаний экс-директора ФБР Джеймса Коми в деле о вмешательстве России в выборы США и возможном сотрудничестве команды Трампа с российскими чиновниками.
В ноябре, вскоре после выборов президента, сообщалось, что экономика США продемонстрировала лучшие показатели за два года. ВВП США в третьем квартале 2016 года вырос на 3,2%, сообщило Министерство торговли.ZN.UA