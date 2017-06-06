Индекс доллара США упал до самого низкого показателя со дня избрания Трампа - FT

Когда республиканец победил, американская валюта начала дорожать из-за надежд, которые бизнес на него возлагал.

Теперь долларопустился до самого низкого уровня, потому что инвесторы стали менее оптимистично смотреть на перспективы крупнейшей экономики мира.

Об этом сообщает Financial Times, объясняя, что индекс доллара (DXY) отражает соотношение между американской валютой к другим валютам ее уровня. Сейчас этот индекс опустился на 0,2% до 96,65 пунктов, а в начале дня он составлял 96,52 пунктов. Это самый низкий показатель с 9 февраля.

В начале 2017 года DXY достиг 14-летнего максимума - 103,82 пункта. Это происходило благодаря надеждам инвесторов от обещаний Трампа сократить налоги, провести дерегуляцию и увеличить расходы на инфраструктуру. Они ждали, что это подстегнет рост экономики США.

Но повестка дня администрации постоянно спотыкается об споры и конфликты. Поэтому "зеленая банкнота" снова упала. Трейдеры боятся, что администрация Трампа может понести еще больший удар после показаний экс-директора ФБР Джеймса Коми в деле о вмешательстве России в выборы США и возможном сотрудничестве команды Трампа с российскими чиновниками.

В ноябре, вскоре после выборов президента, сообщалось, что экономика США продемонстрировала лучшие показатели за два года. ВВП США в третьем квартале 2016 года вырос на 3,2%, сообщило Министерство торговли.