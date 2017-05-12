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Гройсман обсудит в Израиле соглашение о свободной торговле

12 мая в 22:48

Визит украинского премьер-министра в Иерусалим состоится 14-16 мая.

Владимир Гройсман1
Гройсман встретится с премьер-министром и президентом Израиля
Правительственный портал
Премьер-министр Владимир Гройсман во время официального визита в Израиль 14-16 мая проведет обсудит с руководством страны утверждение соглашения о свободной торговли.

Как сообщил глава украинского правительства в эфире телеканала "112. Украина" вечером в пятницу, 12 мая, проект соглашения планируют утвердить до конца текущего года.

Кроме того, во время визита будет подписан Меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Украины и Израиля,  а также согласованы вопросы оказания Израилем консультативной помощи в организации работы Центра реабилитации воинов АТО.

У Гройсмана запланированы встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета  Юэлем Эдельштейном.

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Напомним, что в конце декабря 2016 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря. Запланированный на 27 декабря визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль был отменен.

В феврале президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с Нетаньяху договорился о визите премьер-министра Украины Гройсмана в Израиль.

Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: 112 Украина
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Тэги Гройсман Израиль Нетаньяху
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