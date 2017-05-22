ГПУ расследует дела по предприятиям Фирташа - Луценко

Подозрения пока не объявляли.

ГПУ серьезно занимается предприятиями Фирташа Персональный сайт Дмитрия Фирташа

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о расследовании уголовных дел в отношении компаний, находящегося под арестом в Вене.

"У нас есть серьезные дела, связанные с предприятиями Фирташа. По состоянию на сейчас процессуальное подозрение ему не объявлено", - сказал он.

По словам Луценко, речь идет об отмывании средств в подконтрольных ему предприятиях с целью уклонения от налогов и, возможно, хищении государственных ресурсов.

Ранее суд Вены отказал прокуратуре в задержании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по делу об экстрадиции в США.

Как известно, Дмитрий Фирташ обратился в Конституционного суд Австрии, чтобы избежать экстрадиции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов . В США его обвиняют в попытке с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов получить разрешения на добычу титана в Индии, а также в использовании американских счетов и серверов трансфере взятки индийским чиновникам.

21 февраля Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.

В тоже время, австрийский адвокат украинского олигарха подтвердил его задержание сразу же после заседания суда и сообщил о намерении обжаловать это решение в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека.