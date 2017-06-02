Глава "Автомобильных дорог Украины" ушел в отставку

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В состав компании входят 32 дочерних предприятия, действующих во всех областях Украины.

Артем Гриненко ушел с должности главы "автодорог Украины"

Исполняющий обязанности главы правления Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Государственное агентства автомобильных дорог Украины, "Автомобильные дороги Украины" – это подчиненное государству предприятие, в сферу которого входит выполнение работ по ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог, мостов и прочих сооружений.

Данное предприятие – единственная государственная компания, которая выполняет заказы Укравтодора относительно ремонтных работ на дорогах общего пользования государственного и местного значения. В состав компании входят 32 дочерних предприятия, действующих во всех областях Украины.

Напомним, руководство "Укравтодора" решило действовать по минимальному плану на 2017 год, который предусматривает строительство не более 700 км дорог. Хотя в 2017 году планировалось отремонтировать 2-2,5 тыс. км автомобильных дорог и 80 мостов. На ремонт дорог в 2017 году предусмотрено 30 млрд грн.