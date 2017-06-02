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Глава "Автомобильных дорог Украины" ушел в отставку

2 июня в 16:56

В состав компании входят 32 дочерних предприятия, действующих во всех областях Украины.

Артем Гриненко
Артем Гриненко ушел с должности главы "автодорог Украины"
Исполняющий обязанности главы правления Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Государственное агентства автомобильных дорог Украины, "Автомобильные дороги Украины" – это подчиненное государству предприятие, в сферу которого входит выполнение работ по ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог, мостов и прочих сооружений.

Данное предприятие – единственная государственная компания, которая выполняет заказы Укравтодора относительно ремонтных работ на дорогах общего пользования государственного и местного значения. В состав компании входят 32 дочерних предприятия, действующих во всех областях Украины.

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Напомним, руководство "Укравтодора" решило действовать по минимальному плану на 2017 год, который предусматривает строительство не более 700 км дорог.  Хотя в 2017 году планировалось отремонтировать 2-2,5 тыс. км автомобильных дорог и 80 мостов. На ремонт дорог в 2017 году предусмотрено 30 млрд грн.

По материалам: ZN.UA
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