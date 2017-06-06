"Газпром" не видит повода обсуждать распространение Третьего энергопакета на Nord Stream 2

Еврокомиссии лучше заняться вопросами энергетической политики - зампред правления "Газпрома".

«Газпром» намерен игнорировать требования Третьего энергопакета neurope.eu

"Газпром" не видит повода обсуждать распространение Третьего энергопакета на газопровод, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Нормы Третьего энергетического пакета не могут применяться к "Северному потоку 2", а также к "Северному потоку 1". Сейчас говорят: давайте мы получим мандат - и непонятно с кем, "Газпромом" или Российской Федерацией, чтобы распространить правила на "Северный поток 2". Но мы исходим из того, что принципы рыночной экономики еще будут работать в Европе или Еврокомиссия хочет взять на себя функции Госплана?", - сказал Медведев.

"Необходимости никакой нет. Я не вижу никакого повода эту тему обсуждать. Европейской комиссии лучше бы занялась вопросами энергетической политики - было бы более полезно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Европейские энергетические компании Engie (французская), OMV (австрийская), Royal Dutch Shell (англо-голландская), Uniper и Wintershall (обе - немецкие) предоставят Nord Stream 2 долгосрочное финансирование в объеме 50% от стоимости "Северного потока-2".

Напомним, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.