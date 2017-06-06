"Газпром" не видит повода обсуждать распространение Третьего энергопакета на Nord Stream 2

Еврокомиссии лучше заняться вопросами энергетической политики - зампред правления "Газпрома".
"Нормы Третьего энергетического пакета не могут применяться к "Северному потоку 2", а также к "Северному потоку 1". Сейчас говорят: давайте мы получим мандат - и непонятно с кем, "Газпромом" или Российской Федерацией, чтобы распространить правила на "Северный поток 2". Но мы исходим из того, что принципы рыночной экономики еще будут работать в Европе или Еврокомиссия хочет взять на себя функции Госплана?", - сказал Медведев.
"Необходимости никакой нет. Я не вижу никакого повода эту тему обсуждать. Европейской комиссии лучше бы занялась вопросами энергетической политики - было бы более полезно", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Европейские энергетические компании Engie (французская), OMV (австрийская), Royal Dutch Shell (англо-голландская), Uniper и Wintershall (обе - немецкие) предоставят Nord Stream 2 долгосрочное финансирование в объеме 50% от стоимости "Северного потока-2".
Напомним, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.Интерфакс-Украина