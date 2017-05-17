ФГВФЛ подсчитал убытки неплатежеспособных банков от владельцев и менеджмента

В неплатежеспособных финучреждениях выявлено нарушений на 323,16 млрд грн.

Владельцы и менеджмент нанесли неплатежеспособным банкам убытков на 179,22 млрд грн bankruptcy-ua.com

Отмечается, что по состоянию на 1 мая Фондом было подано 4 148 заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках и банках, которые ликвидируются, фактов нарушения законодательства на общую сумму более 323,16 млрд грн.

При этом субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму (более 179,22 млрд грн), являются владельцы и руководители банков.

Напомним, что активы ФГВФЛ в апреле увеличились на 9%, или на 1,092 млрд грн до 12,963 млрд грн.

В конце апреля Фонд продал активы 35 банков-банкротов на общую сумму 180,97 млн грн.