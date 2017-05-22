Еврокомиссия хочет перевести весь ЕС на евро до 2025 года - Frankfurter Allgemeine

Правда, не понятно, как Еврокомиссия собирается убедить сделать это Швецию и Данию.

Еврокомиссия хочет, чтобы весь ЕС пользовался евро. Андрей Товстыженко, ZN.UA

Об ускорении перехода 27 стран ЕС наговорили еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис и еврокомиссар по вопросам экономики, налогообложения и пошлины Пьер Московиси во время встречи с группой евродепутатов в Страсбурге.

Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, отмечая, что встреча состоялась на прошлой неделе. Во время нее еврокомиссары подчеркивали необходимость создания новых источников финансирования еврозоны, а также подотчетности министров финансов стран-участниц зоны единой валюты Европарламента.

Немецкая газета утверждает, что в ее распоряжении есть протокол встречи с участием Домбровскиса и Московиси, несмотря на запрет любых записей на встрече. Целью разговора с евродепутатами было ознакомить их с содержанием документа, который еврокомиссары собираются представить через 10 дней. Frankfurter Allgemeine сообщает, что Московиси требовал "демократизации валютного союза". По его мнению, Европарламент имеет полномочия вести демократический контроль над еврозоной. Кроме того, он хочет создания отдельного бюджета для стран, которые используют единую валюту. Домбровскис добавил, что можно также создать совместные фонды для безработных, но только после реформирования рынка труда. Также речь шла о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что вопрос еврооблигаций может касаться только будущих государственных долгов, а не тех, которые уже существуют у стран еврозоны.

Также в проекте документа Еврокомиссии, который может быть обнародован через 10 дней, указано, что целью станет переход всех стран ЕС на евро до 2025 года. К тому времени процесс формирования валютного союза "должен быть завершенным". Немецкая газета указывает, что Дания и Швеция тем временем не хотят переходить на единую валюту, а восточноевропейские страны-участницы, такие как Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и Болгария, не выполнили необходимые требования. Кроме того, Будапешт и Варшава не хотят присоединяться к еврозоне еще и по политическим причинам.

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил странам ЕС двигаться к более тесной интеграции с разной скоростью. По его мнению, не стоит сдерживать страны, которые уже готовы к более тесному сотрудничеству. Страны ЕС уже по-разному интегрированы между собой. 19 из 28 стран используют евро, в то время как Великобритания и Ирландия остаются за пределами Шенгенской зоны.

Financial Times писало, что Юнкер предлагает ЕС отказаться от принципов тесного союза в некоторых сферах. Он предлагает вернуть национальным правительствам некоторые регуляторные функции, которые сейчас входят в сферу ответственности Брюсселя.