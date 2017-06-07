Египет ввел антидемпинговые пошлины на импорт арматуры из Украины

Пошлины в размере 15-27% введены сроком на четыре месяца.

В Египте защищают свой рынок от дешевой арматуры Ведомости

Египет ввелна импорт арматуры из Китая, Турции и Украины, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства торговли Египта.

Пошлина будет установлена на уровне 17% - для китайской стали, 10-19% - для турецкой стали и 15-27% - для продукции из Украины.

Данное решение, как пояснил министр торговли Египта Тарек Кабил, было принято по результатам расследования, установившего, что местные производители несут убытки от ценового демпинга импортеров.

Пошлины вводят сроком на четыре месяца.

Напомним, Европейская комиссия решила не продлевать действовавшую с 1999 года антидемпинговую пошлину на импорт стальных канатов происхождением из Украины и Молдовы.

23 января этого года Национальная тарифная комиссия Пакистана ввела антидемпинговые пошлины на холоднокатаный листовой прокатиз Китая и Украины сроком на пять лет.

В начале 2015 года ЕК отменила антидемпинговые пошлины на импорт стальных сварных труб из Украины и ввела пошлины для экспортеров из России, Беларуси и Китая. В ходе расследования ЕК было сделано заключение, что поставки труб из Украины не могут навредить европейским производителям.