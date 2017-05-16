Депутаты не отменили закон о рынке электроэнергии

Три проекта постановления об отмене закона не набрали необходимого количества голосов.

Президент Порошенко подпишет закон о рынке электроэнергии

Верховная Рада разблокировала подписаниеНо депутаты провалили все проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии этого закона

За проект постановления 4493-П проголосовали 53 депутата, при 226 необходимых, за проект постановления 4493-П1 - 43 депутата, за проект 4493-П2 - 42 депутата.

Поэтому спикер Андрей Парубий передаст закон на подписание президенту Петру Порошенко.

Напомним, 13 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электрической энергии Украины". За решение проголосовали 277 парламентариев.

Сообщалось, что в принятом законе "О рынке электрической энергии Украины" отсутствует прямая норма о начислении абонентской платы за электросети. Об этом в своем материале для ZN.UA написала глава Всеукраинской агенции инвестиций и устойчивого развития, эксперт группы "Реформа энергетического сектора" Реанимационного пакета реформ Юлия Усенко.

Подробнее о сильных и слабых сторонах закона "О рынке электрической энергии Украины" читайте в материале Юлии Усенко "Что нам даст и что отнимет закон о рынке электроэнергии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".