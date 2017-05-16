Топ Новости
<
>

Депутаты не отменили закон о рынке электроэнергии

16 мая в 17:28

Три проекта постановления об отмене закона не набрали необходимого количества голосов.

реформа энергорынка электроэнергии
Президент Порошенко подпишет закон о рынке электроэнергии
Верховная Рада разблокировала подписание закона о рынке электроэнергии Украины. Но депутаты провалили все проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии этого закона.

За проект постановления 4493-П проголосовали 53 депутата, при 226 необходимых, за проект постановления 4493-П1 - 43 депутата, за проект 4493-П2 - 42 депутата.

Поэтому спикер Андрей Парубий передаст закон на подписание президенту Петру Порошенко.

Читайте также: Закон о рынке электроэнергии предусматривает замену "британской модели" энергорынком из нескольких сегментов

Напомним, 13 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электрической энергии Украины". За решение проголосовали 277 парламентариев.

Сообщалось, что в принятом законе "О рынке электрической энергии Украины" отсутствует прямая норма о начислении абонентской платы за электросети. Об этом в своем материале для ZN.UA написала глава Всеукраинской агенции инвестиций и устойчивого развития, эксперт группы "Реформа энергетического сектора" Реанимационного пакета реформ Юлия Усенко. 

Подробнее о сильных и слабых сторонах закона "О рынке электрической энергии Украины" читайте в материале Юлии Усенко "Что нам даст и что отнимет закон о рынке электроэнергии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

 

 

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги закон электричество рынок энергетика депутат
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...