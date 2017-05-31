Дефицит платежного баланса в апреле вырос до $ 146 млн

Формирование дефицита связывают с дефицитом от внешней торговли и выплаты дивидендов.

Второй год подряд один и тот же показатель дефицита платежного баланса Нацбанк Украины / Flickr Дефицит текущего счета платежного баланса в апреле составил $ 146 млн, против положительного сальдо в апреле прошлого года - $ 164 млн, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что формирование дефицита текущего счета в апреле объясняется расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами и выплатами дивидендов - с июня 2016 НБУ разрешил выплаты по 2014 - 2015 годы, а с апреля 2017 - также по 2016 год.

В целом, за первые четыре месяца дефицит текущего счета составил $ 1,3 млрд, оставшись на уровне соответствующего периода прошлого года.

По данным НБУ, в апреле произошло существенное замедление роста экспорта в годовом измерении - до 7,5% по сравнению с 38,2% в марте.

"Прежде всего это произошло из-за снижения экспорта продукции металлургии (на 7,1% г/г по сравнению с ростом на 36,8% г/г в марте) вследствие углубления падения металлургического производства в условиях приостановления перемещения грузов между подконтрольными и неподконтрольными территориями Донбасса и захвата ряда предприятий на неподконтрольных территориях", - говорится в сообщении.

Напомним, дефицит платежного баланса Украины в феврале по сравнению с январем 2017 года уменьшился в 7,5 раз – с $ 202 млн до $ 27 млн.

В январе 2017 года текущий счет платежного баланса был почти сбалансированным. Так, отрицательное сальдо составило $ 26 млн против $ 315 млн в январе прошлого года.

Как сообщал ранее НБУ, профицит сводного платежного баланса Украины в январе 2016 года составил $ 120 млн, в то время как за аналогичный период 2015 года его дефицит достигал $ 890 млн.