БПП получил из госбюджета 28 млн грн финансирования

Расходы составили 22,22 млн грн.

БПП из госбюджета получил больше, чем от взносов Блок Петра Порошенко

Партия "БПП "Солидарность" задекларировала 28,084 млн грн доходов и 22,222 млн грн расходов в первом квартале текущего года, со ссылкой на отчет партии сообщают " Українські Новини

При этом 28,026 млн грн партия получила 23 января из государственного бюджета на финансирование своей уставной деятельности, 25,285 тыс грн - взносы на счета партии, а 32,515 тыс грн - средства от хозяйственной деятельности.

15,6 млн грн партия потратила на содержание местных организаций, 1,9 млн грн - на пропагандистскую деятельность, 1,7 млн грн составили материальные затраты, а 1,6 млн грн - зарплата.

Отмечается, что на счетах в "Международном инвестиционном банке", собственником которого является президент Петр Порошенко, партия хранит 1,022 млн грн.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило средства, выделенные из госбюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году. Всего распределили340 млн грн. При этом "Радикальной партии Олега Ляшко" выделено 38 млн 257,9 тыс. грн, партии "Самопомомич" – 56 млн 394,56 тыс. грн, "Блоку Петра Порошенко" - 112 млн 103,6 тыс. грн , "Оппозиционному блоку" – 48 млн 467,7 тыс. грн, партии "Батькивщина"- 29 млн 182,2 тыс. грн, "Народному фронту" – 113 млн 753,5 тыс. грн.

Подробнее о государственном финансировании политических партий читайте в материале Андреаса Умланда и Мириама Космеля "Государственное финансирование политических партий: Судьбоносная реформа или политическая косметика?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".