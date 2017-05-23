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Банк Порошенко и его друзей избежал угрозы ликвидации

23 мая в 14:45

Уставной фонд банка увеличен на 25%.

Порошенко Шевченко
МИБ увеличил уставной фонд до 200 млн грн
Сайт президента Украины
 "Международный инвестиционный банк" увеличил свой уставный фонд на 25%, или на 40,5 млн грн - до 202,1 млн грн, сообщается на сайте финучреждения.

Отмечается, что 19 мая 2017 Национальным банком был согласован устав МИБ в новой редакции. Новая редакция предусматривает увеличение размера уставного капитала.

"Выполняя решение Нацбанка относительно минимального размера уставного капитала, МИБ сформировал уставный капитал в размере 202 100 250 грн ", - говорится в сообщении.

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Сообщалось, что Нацбанк в 2016 году постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

Напомним, президент Петр Порошенко получил 865,444 тыс грн процентного дохода от вкладов в МИБ.

"Международный инвестиционный банк" по итогам января-марта 2017 года получил 26,818 млн грн чистой прибыли, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Согласно данным Нацбанка на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступает президент Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

По материалам: ZN.UA
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Тэги Порошенко банк президент Порошенко
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