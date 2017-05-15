Банк из группы "Континиум" незаконно выводил валюту за границу - полиция

Суд разрешил полиции доступ к оригиналам документов, содержащих банковскую тайну.
В производстве полиции находятся материалы досудебного расследования N42017101060000022 от 01.02.2017 по статье 191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица "Банка инвестиций и сбережений" используют противоправный механизм, связанный с выводом за границу валютных средств и дальнейшего их обналичивания, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации", - сообщает суд.
Печерський районний суд Києва разрешил доступ полиции к оригиналам документов, содержащих банковскую тайну, которые находятся в распоряжении государственного "Ощадбанка" и касаются его клиентов - компаний "Вест Ойл Груп", "Золотой Экватор", "ВОГ Ритейл", "ВОГ Трейдинг". Речь идет о документах по движению средств в период с 01.01.2014 по 01.05.2017.
Сообщалось, что новый глава Национального банка Украины может быть назначен до ухода Верховной Рады на летние парламентские каникулы.
ZN.UA