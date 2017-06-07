АМКУ не поддержал проект лицензионных условий для лотерей Министерства финансов

Проект возвращен на доработку.

Антимонопольный комитет Украины вернул Министерству финансов на доработку проект новых лицензионных условий для лотерейного рынка. Об этом идет речь в официальном ответе АМКУ на запрос журналистов проекта "Игра Интересов" (5 канал).

"Этот проект постановления Комитетом не был согласован, о чем было сообщено Министерству финансов Украины 26 мая 2017 г. По результатам проведенного анализа было установлено, что критерии к лицензиатам (соискателям лицензии) в проекте постановления КМУ не могут быть признаны объективными. При этом государственным банкам предоставляются преимущества по сравнению с другими лицензиатами в получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей. А это может оказать негативное влияние на состояние конкуренции на рынке", – говорится в официальной позиции АМКУ.

Напомним, Министерство финансов опубликовало на своем интернет-сайте проект Постановления КМУ "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей и установлении размера платы за выдачу лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей". Документ вызвал волну острой критики экспертов отрасли и народных депутатов, поскольку, как считают аналитики, подзаконным актом чиновники Минфина пытаются обойти Верховную Раду Украины и полномочиями правительства установить новые правила для лотерейного рынка Украины.

При этом документ явно лоббирует создание монополии, а также открывает путь для квази-легализации азартных игр, в частности, игорных залов с лотерейными терминалами самообслуживания (ЛТС), которые без сертификации ПО (требования отсутствуют в лицензионных условиях) могут быть использованы, как обычные игровые автоматы. В проекте лицензионных условий искусственно отсеяна возможность получения лицензий нынешними операторами "М.С.Л." и "Патриот". При этом сохранена возможность для лицензирования единственной компании – УНЛ.

АМКУ в ближайшее время планирует провести детальное изучение ситуации в сфере лотерей и при необходимости принять меры для демонополизации рынка.

"Комитетом с целью определения состояния конкуренции в сфере выпуска и проведения лотерей будет проведено исследование, по результатам которого, в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, будут приняты соответствующие меры и подготовлены предложения", – говорится в ответе АМКУ.