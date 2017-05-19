Вышел новый трейлер "Мумии" с Томом Крузом

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Премьера фильма запланирована на 9 июня.

Главную роль в фильме исполнит Том Круз Кинопоиск

Студия Universal Pictures на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Мумия", главную роль в котором сыграл Том Круз.

Отряд специального назначения проводит в пустыне операцию по обезвреживанию группы террористов. Спустившись в бункер, они не обнаруживают врага, но находят древний саркофаг, который решают доставить на базу для дальнейшего изучения. Однако во время перелета происходит череда странных событий, в результате которых военный самолет терпит крушение. Все, кто был на борту, погибли, и только Нику Мортону чудом удалось выжить. Позже он узнает о том, что военные обнаружили древнюю гробницу дочери египетского фараона — Аманет. Спустя тысячелетия она вернулась в наш мир и теперь собирается вернуть то, что по праву принадлежит ей.

Режиссером картины выступил Алекс Куртцман. В фильме сыграли также София Бутелла, Рассел Кроу и Аннабель Уоллис.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.