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Вышел новый трейлер "Мумии" с Томом Крузом

19 мая в 12:58

Премьера фильма запланирована на 9 июня.

мумия
Главную роль в фильме исполнит Том Круз
Кинопоиск
Студия Universal Pictures на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Мумия", главную роль в котором сыграл Том Круз.

Отряд специального назначения проводит в пустыне операцию по обезвреживанию группы террористов. Спустившись в бункер, они не обнаруживают врага, но находят древний саркофаг, который решают доставить на базу для дальнейшего изучения. Однако во время перелета происходит череда странных событий, в результате которых военный самолет терпит крушение. Все, кто был на борту, погибли, и только Нику Мортону чудом удалось выжить. Позже он узнает о том, что военные обнаружили древнюю гробницу дочери египетского фараона — Аманет. Спустя тысячелетия она вернулась в наш мир и теперь собирается вернуть то, что по праву принадлежит ей.

Режиссером картины выступил Алекс Куртцман. В фильме сыграли также София Бутелла, Рассел Кроу и Аннабель Уоллис.

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Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм трейлер Круз
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