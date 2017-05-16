Во Львове открылся фестиваль еврейской музыки "LvivKlezFest-2017"

В рамках фестиваля в городе пройдет более 20 культурных мероприятий, в которых примут участие исполнители из 10-ти стран мира.

Сегодня во Львове начался фестиваль "LvivKlezFest-2017", который продлится три недели. Традиционно, во время фестиваля проходят музыкальные действа, связанные с еврейской культурой Львова, а также экскурсии и выставки, уличные, камерные концерты и клубные вечера, сообщает Твой город.

На этот раз во Львовском историческом музее открылась выставка "Раритеты еврейского наследия", где можно будет увидеть предметы иудаики из частных коллекций и запасников львовских музеев, которые выставляются очень редко, а в Итальянском дворике состоялся праздничный концерт с участием Оркестра еврейской музыки под руководством Льва Фельдмана из г. Черновцы.

Традиционным завершением фестиваля "LvivKlezFest-2017" станет гала-концерт "Мазл Тов!" который состоится 4-го июня под открытым небом на пл. Рынок. Зрители увидят костюмированное шествие, смогут принять участие в танцевальном мастер-классе, а также услышать звезд клезмерської музыки и пения, которые приедут во Львов из разных уголков Украины, Израиля, США, Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландов, Польши, Словакии, России.

Организаторы спектакля "Холокост кабаре" извинились за вывеску в центре Киева. Одиозную вывеску сняли.