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Во Львове открылся фестиваль еврейской музыки "LvivKlezFest-2017"

16 мая в 12:00

В рамках фестиваля в городе пройдет более 20 культурных мероприятий, в которых примут участие исполнители из 10-ти стран мира.

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Фото Евгений Кравс

Сегодня во Львове начался фестиваль "LvivKlezFest-2017", который продлится три недели. Традиционно, во время фестиваля проходят музыкальные действа, связанные с еврейской культурой Львова, а также экскурсии и выставки, уличные, камерные концерты и клубные вечера, сообщает Твой город.

На этот раз во Львовском историческом музее открылась выставка "Раритеты еврейского наследия", где можно будет увидеть предметы иудаики из частных коллекций и запасников львовских музеев, которые выставляются очень редко, а в Итальянском дворике состоялся праздничный концерт с участием Оркестра еврейской музыки под руководством Льва Фельдмана из г. Черновцы.

Традиционным завершением фестиваля "LvivKlezFest-2017" станет гала-концерт "Мазл Тов!" который состоится 4-го июня под открытым небом на пл. Рынок. Зрители увидят костюмированное шествие, смогут принять участие в танцевальном мастер-классе, а также услышать звезд клезмерської музыки и пения, которые приедут во Львов из разных уголков Украины, Израиля, США, Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландов, Польши, Словакии, России.

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По материалам: Твой город
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