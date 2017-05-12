Топ Новости
<
>

Верят в победу группы O.Torvald на Евровидении 6% украинцев

12 мая в 19:00

Украинцы слабо следили за национальным отбором на Евровидение и не слишком верят в победу своих представителей.

O.Torvald
Верят в победу этих ребят 6% граждан Украины
Karabas Live
Чуть более трети украинцев (36%) знают, что в этом году страну на Евровидении представляет группа O.Torvald, тогда как не знают имени победителя национального отбора 60% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Интерес к национальному отбору Евровидения проявили менее трети украинцев (28%), тогда как более двух третей жителей страны (68%) не интересовались его перипетиями.

Более половины украинцев (52%) не смогли спрогнозировать место, которое O.Torvald сможет занять на нынешнем конкурсе. Прогнозы остальных опрошенных относительно результата выступления на нынешнем конкурсе представителя Украины распределились следующим образом: 

- 14% прогнозируют место в десятке лучших;

- по 8% прогнозируют как место в пятерке сильнейших, так и место с 11-го по 20-е; 

- 7% предполагают худшее за всю историю участия выступление с местом ниже 20-го; 

- 6% – напротив – верят в победу на конкурсе;

- 5% прогнозируют место тройке сильнейших.

1
Research & Branding Group

Исследование проводилось компанией R&B в период с 22 апреля по 2 мая 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Читайте также: Комедийный фильм с Сердючкой для "Евровидения" обошелся в 1,8 миллиона гривень

По данным опроса компании Research & Branding Group, трансляции ежегодного песенного конкурса Евровидениеобычно смотрят 45% украинцев. Из них 17% смотрят, как правило, только финал, 16% смотрят все трансляции и 12% обычно смотрят только трансляции с участием Украины. В то же время 50% обычно не смотрят трансляции конкурса вообще.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги конкурс Евровидение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ