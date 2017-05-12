Верят в победу группы O.Torvald на Евровидении 6% украинцев

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Украинцы слабо следили за национальным отбором на Евровидение и не слишком верят в победу своих представителей.

Верят в победу этих ребят 6% граждан Украины Karabas Live

Чуть более трети украинцев (36%) знают, что в этом году страну напредставляет группа O.Torvald, тогда как не знают имени победителя национального отбора 60% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Интерес к национальному отбору Евровидения проявили менее трети украинцев (28%), тогда как более двух третей жителей страны (68%) не интересовались его перипетиями.

Более половины украинцев (52%) не смогли спрогнозировать место, которое O.Torvald сможет занять на нынешнем конкурсе. Прогнозы остальных опрошенных относительно результата выступления на нынешнем конкурсе представителя Украины распределились следующим образом:

- 14% прогнозируют место в десятке лучших;

- по 8% прогнозируют как место в пятерке сильнейших, так и место с 11-го по 20-е;

- 7% предполагают худшее за всю историю участия выступление с местом ниже 20-го;

- 6% – напротив – верят в победу на конкурсе;

- 5% прогнозируют место тройке сильнейших.

Research & Branding Group

Исследование проводилось компанией R&B в период с 22 апреля по 2 мая 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

По данным опроса компании Research & Branding Group, трансляции ежегодного песенного конкурса Евровидениеобычно смотрят 45% украинцев. Из них 17% смотрят, как правило, только финал, 16% смотрят все трансляции и 12% обычно смотрят только трансляции с участием Украины. В то же время 50% обычно не смотрят трансляции конкурса вообще.