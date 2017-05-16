Венецианская биеннале - 2017 глазами посетителей

Тысячи людей уже успели оценить представленные работы и поделиться впечатлениями в соцсетях.

В субботу в Венеции открылась 57-я по счету биеннале — художественный форум, проходящий раз в два года, один важнейших в мире современного искусства. Bird in Flight собрал впечатления гостей главного смотра современного искусства, выложенные ими с помощью Instagram.

Впервые биенналле состоялась в 1895 году, тогда на ней были представлены работы художников из 16 стран. За более чем сто лет существования выставка превратилась в одну из самых престижных площадок, показать в Венеции свои новые работы для любого художника большая честь. В свое время на биеннале экспонировались работы Густава Климта, Анри Матисса, Сальвадора Дали, Джексона Поллока, Дэмьена Херста и многих других.

Основная тема 57-й биеннале — Viva arte viva! ("Да здравствует живое искусство!") Кроме главной выставки, в рамках биеннале проходят параллельные программы и работают национальные павильоны разных стран. Так, Украину в этом году представил Борис Михайлов с работой "Парламент". Отдельно были представлены финалисты конкурса Future Generation Art Prize, организованного украинским меценатом Виктором Пинчуком.

Главные награды биеннале достались немцам: концептуалист Франц Эрхард Вальтер был признан лучшим художником, а немецкий павильон, организованный Анне Имгоф, получил "Золотого льва" как лучший национальный павильон. Биеннале будет работать до 26 ноября.