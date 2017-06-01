В театре Франко открылась выставка, посвященная столетию Даниила Лидера

На выставке представлены эскизы выдающегося сценографа и фотографии, связанные с его деятельностью.

В Киевском театре имени Ивана Франко на третьем этаже открылась выставка документов, посвященная столетнему юбилею выдающегося украинского театрального художника Даниила Лидера.

Даниил Лидер много лет отдал театру имени Ивана Франко, будучи его главным художником, преподавал и был профессором кафедры живописи и композиции в Украинской академии искусств. Основал собственную школу сценографии. Из его учеников вырос ряд украинских сценографов, среди которых Андрей Александрович-Дочевский, Владимир Карашевский, Мария Левитская, Сергей Маслобойщиков, Игорь Несмиянов, Олег Лунев.

в этом Году Украина отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося украинского художника Даниила Данииловича Лидера (1917-2002). Его вклад как художника-сценографа в украинскую культуру и в историю театра, в частности, — неоценимый.