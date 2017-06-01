Топ Новости
<
>

В театре Франко открылась выставка, посвященная столетию Даниила Лидера

1 июня в 10:58

На выставке представлены эскизы выдающегося сценографа и фотографии, связанные с его деятельностью.

< >
123_1 < >
Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

В Киевском театре имени Ивана Франко на третьем этаже открылась выставка документов, посвященная столетнему юбилею выдающегося украинского театрального художника Даниила Лидера.

Даниил Лидер много лет отдал театру имени Ивана Франко, будучи его главным художником, преподавал и был профессором кафедры живописи и композиции в Украинской академии искусств. Основал собственную школу сценографии. Из его учеников вырос ряд украинских сценографов, среди которых Андрей Александрович-Дочевский, Владимир Карашевский, Мария Левитская, Сергей Маслобойщиков, Игорь Несмиянов, Олег Лунев.

Смотрите фото: В столичном театре Франка состоялась премьера спектакля "Скупой, или школа лжи"

в этом Году Украина отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося украинского художника Даниила Данииловича Лидера (1917-2002). Его вклад как художника-сценографа в украинскую культуру и в историю театра, в частности, — неоценимый.

По материалам: Василий Артюшенко, ZN.UA
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.31
EUR 29.52
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...