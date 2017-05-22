В США вручили музыкальные премии Billboard

Рэпер Drake побил прошлогодний рекорд – ему досталось 13 призовых мест.

В Лас-Вегасе, США, в роскошном зале T-Mobile Arena состоялась торжественная церемония вручения музыкальных премий Billboard Music Awards 2017, ежегодная церемония вручения музыкальных наград, организуемая журналом "Billboard". Одна из трёх крупнейших музыкальных наград в США наряду с Grammy Awards и American Music Awards.

Триумфатором вечера стал рэпер Drake, который побил рекорд по количеству полученных премий за вечер, сообщает Billboard. Всего музыкант собрал 13 статуэток, включая награды Лучшему исполнителю и Лучшему исполнителю среди мужчин. Напомним, что ранее рекорд принадлежал певице Адель, которая в прошлом году получила 12 премий.

Ведущими вечера были Ванесса Хадженс и Ludacris. В перерывах церемонии выступали: Шер, Селин Дион, Florida Georgia Line с Джоном Леджендом, Drake, Ники Минаж, Майли Сайрус и другие.

Адель стала обладателем пяти наград "Грэмми". Посмертно был награжден певец Дэвид Боуи.