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В США вручили музыкальные премии Billboard

22 мая в 19:41

Рэпер Drake побил прошлогодний рекорд – ему досталось 13 призовых мест.

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US musicians Tyler Hubbard and Brian Kelley of the band Florida Georgia Line < >
Тайлер Хаббард и Брайан Келли из кантри-группы Florida-Georgia Line Фото EPA / NINA PROMMER

В Лас-Вегасе, США, в роскошном зале T-Mobile Arena состоялась торжественная церемония вручения музыкальных премий Billboard Music Awards 2017, ежегодная церемония вручения музыкальных наград, организуемая журналом "Billboard". Одна из трёх крупнейших музыкальных наград в США наряду с Grammy Awards и American Music Awards.

Триумфатором вечера стал рэпер Drake, который побил рекорд по количеству полученных премий за вечер, сообщает Billboard. Всего музыкант собрал 13 статуэток, включая награды Лучшему исполнителю и Лучшему исполнителю среди мужчин.  Напомним, что ранее рекорд принадлежал певице Адель, которая в прошлом году получила 12 премий.

Ведущими вечера были Ванесса Хадженс и Ludacris. В перерывах церемонии выступали: Шер, Селин Дион, Florida Georgia Line с Джоном Леджендом, Drake, Ники Минаж, Майли Сайрус и другие.

 

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Адель стала обладателем пяти наград "Грэмми". Посмертно был награжден певец Дэвид Боуи.

По материалам: Новое время
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Тэги музыка премия рекорд награда церемония Awards США
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