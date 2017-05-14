В обывательском сознании Европа продолжает воспринимать Украину как часть "советско-российской" территории – историк

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В европейские страны постепенно приходит понимание того, что в Украине идет настоящая война.

Часть европейских обывателей не готова воспринимать Украину как самодостаточную страну Василий Артюшенко, ZN.UA

На уровне обывательского сознания Европа продолжает рассматривать Украину как часть некой советско-российской территории. Об этом в интервьюзаявила историк, литератор, координатор гражданского движения "Деокупація. Повернення. Освіта" Елена Стяжкина.

Говоря о происхождении и природе часто используемого в отношении оккупированных украинских территорий термина "реинтеграция", она отметила, что в этом слове нашлась точка согласия между взглядом на Украину европейцев и российскими агрессивными амбициями.

"Надо признать, что в обывательском сознании (и даже в части политического) Европа продолжает видеть Украину как часть какой-то большой советской-российской территории. И, соответственно, конфликт (не войну) — как гражданский. Если уж совсем грубо, то для какой-то части политикума и обывательского сознания война в Украине долгое время была чем-то вроде битвы каких-то странных племен за водопой. Их можно за это упрекать, но тогда нужно упрекать и себя. Например, за то, что мы не быстро сумели пропустить через свое сердце сирийскую трагедию", - отметила Стяжкина.

По ее мнению, сейчас взгляды европейских обывателей и части политикума изменились, поскольку украинцы демонстрируют в противостоянии РФ исключительное мужество. В европейские страны приходит понимание того, что в Украине идет настоящая война.

Стяжкина указывает, что для осознания фактов того, что Россия и Украина – две разные страны, и что РФ напала на Украину, необходимо включить массу ресурсов – "интеллектуальных, информационных, ресурсов коллективной памяти и самоосознания".

"Но ресурс коллективной памяти не включается, потому что Европа наталкивается на собственную травму Второй Мировой войны. Память о собственной коллаборации с Гитлером, об оккупации, об очень сложных системах поствоенного урегулирования продолжает быть токсичной. Условная Европа, где "прошлое", как писал Тони Джадт, — это "другая страна", говорит нам: с тех пор прошло много времени, законодательства и общества очень гуманизировались. Поставить Украину на одну чашу весов со своим пережитым опытом Второй Мировой и после — болезненно невозможно, от этой травматической мысли Европа спасается бегством", - заключает она.

Читайте интервью Елены Стяжкиной ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".