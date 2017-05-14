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В обывательском сознании Европа продолжает воспринимать Украину как часть "советско-российской" территории – историк

14 мая в 17:31

В европейские страны постепенно приходит понимание того, что в Украине идет настоящая война. 

Украина ЕС флаги
Часть европейских обывателей не готова воспринимать Украину как самодостаточную страну
Василий Артюшенко, ZN.UA
На уровне обывательского сознания Европа продолжает рассматривать Украину как часть некой советско-российской территории. Об этом в интервью ZN.UA заявила историк, литератор, координатор гражданского движения "Деокупація. Повернення. Освіта" Елена Стяжкина.

Говоря о происхождении и природе часто используемого в отношении оккупированных украинских территорий термина "реинтеграция", она отметила, что в этом слове нашлась точка согласия между взглядом на Украину европейцев и российскими агрессивными амбициями.

"Надо признать, что в обывательском сознании (и даже в части политического) Европа продолжает видеть Украину как часть какой-то большой советской-российской территории. И, соответственно, конфликт (не войну) — как гражданский. Если уж совсем грубо, то для какой-то части политикума и обывательского сознания война в Украине долгое время была чем-то вроде битвы каких-то странных племен за водопой. Их можно за это упрекать, но тогда нужно упрекать и себя. Например, за то, что мы не быстро сумели пропустить через свое сердце сирийскую трагедию", - отметила Стяжкина.

По ее мнению, сейчас взгляды европейских обывателей и части политикума изменились, поскольку украинцы демонстрируют в противостоянии РФ исключительное мужество. В европейские страны приходит понимание того, что в Украине идет настоящая война. 

Стяжкина указывает, что для осознания фактов того, что Россия и Украина – две разные страны, и что РФ напала на Украину, необходимо включить массу ресурсов – "интеллектуальных, информационных, ресурсов коллективной памяти и самоосознания".

"Но ресурс коллективной памяти не включается, потому что Европа наталкивается на собственную травму Второй Мировой войны. Память о собственной коллаборации с Гитлером, об оккупации, об очень сложных системах поствоенного урегулирования продолжает быть токсичной. Условная Европа, где "прошлое", как писал Тони Джадт, — это "другая страна", говорит нам: с тех пор прошло много времени, законодательства и общества очень гуманизировались. Поставить Украину на одну чашу весов со своим пережитым опытом Второй Мировой и после — болезненно невозможно, от этой травматической мысли Европа спасается бегством", - заключает она. 

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Читайте интервью Елены Стяжкиной ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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