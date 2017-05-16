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В Лондоне открылась выставка в честь полувека музыки Pink Floyd

16 мая в 07:33

На выставке представлены различные декорации из шоу Pink Floyd.

Pink Floyd
В Лондоне выставили "бренные останки" из шоу Pink Floyd
В Лондоне открылась выставка, посвященная 50-летнему юбилею первой пластинки британской группы Pink Floyd. Выставка в музее Виктории а Альберта называется "Их бренные останки", на ней представлены фигуры сценических шоу, кинофильмов, обложек пластинок и даже реальных городских объектов, превращенных благодаря Pink Floyd в иконы поп-культуры, пишет "Русская служба Би-би-си".

Не обошлось и без знаменитой надувной свиньи, которую группа запускала на своих концертах в рамках альбома "Animals". Свинью запустили в небо над музеем.

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Группа Pink Floyd  основана в 1965 году. Первая профессиональная запись была сделана на фирме Polydor в январе 1967 года, это были композиции "Arnold Layne" и "Interstellar Overdrive". Последнее выступление классического состава состоялось в июле 2005 года на концерте Live 8.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги выставка Лондон концерт музей свинья
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