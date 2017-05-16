В Лондоне открылась выставка в честь полувека музыки Pink Floyd

На выставке представлены различные декорации из шоу Pink Floyd.
Не обошлось и без знаменитой надувной свиньи, которую группа запускала на своих концертах в рамках альбома "Animals". Свинью запустили в небо над музеем.
Группа Pink Floyd основана в 1965 году. Первая профессиональная запись была сделана на фирме Polydor в январе 1967 года, это были композиции "Arnold Layne" и "Interstellar Overdrive". Последнее выступление классического состава состоялось в июле 2005 года на концерте Live 8.Русская служба Би-би-си