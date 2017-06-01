В Ливане запретили показ "Чудо-женщины" за несколько часов до старта проката

Запрет связан с тем, что главную роль в фильме исполнила гражданка Израиля.

Галь Гадот два года служила в армии Израиля Кинопоиск

В Ливане запретили прокат фильма "Чудо-женщина" из-за того, что Галь Гадот, которая исполнила главную роль в картине, является гражданкой Израиля, сообщает The Guardian

Запрет на показ картины был вынесен министерством экономики Ливана. Он вступил в силу за несколько часов до старта проката фильма, промо-кампания которого до этого активно шла в стране. Стоит отметить, что в это же время в Ливане шла кампания с призывом бойкотировать картину, которая была охарактеризована как "израильский военный фильм".

Гадот на протяжении двух лет служила в армии Израиля. В возрасте 18 лет она стала Мисс Израиль. Стоит отметить, что в Ливане также была инициирована кампания с призывом запретить фильм "Бэтмен против Супермена", в котором Гадот также сыграла Чудо-женщину, но она не увенчалась успехом.

Следующее появление Гадот в роли Чудо-женщины состоится в фильме Зака Снайдера "Лига справедливости".