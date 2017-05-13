В Киеве состоялась выставка-аукцион картин участников АТО

Ветераны писали картины в рамках программы творческой реабилитации.
В Киевском городском Доме актера состоялась выставка картин, написанных участниками АТО, в рамках проекта "Воины рисуют мир". По завершении выставки полотна были выставлены на благотворительный аукцион. Их также можно купит на интернет-аукционе проекта "Творча криївка" - программы творческой реабилитации участников боевых действий.
Тем временем в "Мыстецьком Арсенале" открылась масштабная выставка "наивного" искусства "Чистое искусство". Подобной возможности инициаторы этого проекта, Петро Гончар и Лидия Лыхач, ждали 20 лет.ZN.UA