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В Киеве состоялась выставка-аукцион картин участников АТО

13 мая в 01:11

Ветераны писали картины в рамках программы творческой реабилитации.

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Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

В Киевском городском Доме актера состоялась выставка картин, написанных участниками АТО, в рамках проекта "Воины рисуют мир". По завершении выставки полотна были выставлены на благотворительный аукцион. Их также можно купит на интернет-аукционе проекта "Творча криївка" - программы творческой реабилитации участников боевых действий.

Смотрите фото: В Днепропетровске впервые презентовали выставку живописи бойцов АТО

Тем временем в "Мыстецьком Арсенале" открылась масштабная выставка "наивного" искусства "Чистое искусство". Подобной возможности инициаторы этого проекта, Петро Гончар и Лидия Лыхач, ждали 20 лет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги выставка АТО Киев живопись
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