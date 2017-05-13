В Киеве состоялась выставка-аукцион картин участников АТО

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Ветераны писали картины в рамках программы творческой реабилитации.

В Киевском городском Доме актера состоялась выставка картин, написанных участниками АТО, в рамках проекта "Воины рисуют мир". По завершении выставки полотна были выставлены на благотворительный аукцион. Их также можно купит на интернет-аукционе проекта "Творча криївка" - программы творческой реабилитации участников боевых действий.

Тем временем в "Мыстецьком Арсенале" открылась масштабная выставка "наивного" искусства "Чистое искусство". Подобной возможности инициаторы этого проекта, Петро Гончар и Лидия Лыхач, ждали 20 лет.