Топ Новости
<
>

В Киеве соревновались профессиональные чтецы

16 мая в 18:58

В Киевском Доме актера состоялся Всеукраинский конкурс профессиональных чтецов имени Ивана Франко.

< >
123_1 < >
Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

Всеукраинский конкурс профессиональных чтецов имени Ивана Франко основан в 2006 году Национальным союзом театральных деятелей Украины к 150 - летнему юбилею выдающегося литератора. Конкурс проводится ежегодно в Киеве. В этом году конкурс проводился Союзом вместе с Государственным предприятием "Творческо-производственный и учебно-исследовательский центр развития современного искусства" и при финансовой поддержке Министерства культуры Украины. Победу в конкурсе одержала Настя Пустовит.

Цель и задачи конкурса: широкая популяризация творчества Ивана Франко, его литературного наследия среди актеров театров и концертных организаций, студентов высших учебных заведений культуры и искусств, участие в конкурсе способствует росту профессионального мастерства, культуры и духовности молодежи, осознанию ею национальной идеи.

Смотрите фото: В Киеве открыли квартиру-музей семьи Ивана Франко

Оперное "Евровидение" в Украине: уважаемые гости и насущные проблемы. С 18 по 20 мая в Киеве состоится важнейший культурный форум, который по своему статусу почти не уступает нынешнему Евровидению.

 

 

По материалам: Василий Артюшенко, ZN.UA
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...