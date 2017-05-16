В Киеве соревновались профессиональные чтецы

В Киевском Доме актера состоялся Всеукраинский конкурс профессиональных чтецов имени Ивана Франко.

Всеукраинский конкурс профессиональных чтецов имени Ивана Франко основан в 2006 году Национальным союзом театральных деятелей Украины к 150 - летнему юбилею выдающегося литератора. Конкурс проводится ежегодно в Киеве. В этом году конкурс проводился Союзом вместе с Государственным предприятием "Творческо-производственный и учебно-исследовательский центр развития современного искусства" и при финансовой поддержке Министерства культуры Украины. Победу в конкурсе одержала Настя Пустовит.

Цель и задачи конкурса: широкая популяризация творчества Ивана Франко, его литературного наследия среди актеров театров и концертных организаций, студентов высших учебных заведений культуры и искусств, участие в конкурсе способствует росту профессионального мастерства, культуры и духовности молодежи, осознанию ею национальной идеи.

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