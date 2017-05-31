В Киеве открылась выставка живописи Владислава Шерешевского

В течение всего июня в Музее истории Киева будут выставлены картины автора из его альбома "Наследие 13-17".

30 мая в Музее истории Киева в рамках продолжения проекта "Kyїv art school" открылась выставка "Наследие 13-17" известного мастера юмора, гротеска и иронии – художника Владислава Шерешевского. На выставке представлены картины автора из его личной коллекции, которые вошли в его последний альбом "Владислав Шерешевский. Наследие". Картины Владислава Шерешевского выставлялись во многих заграничных экспозициях. Некоторые из них находятся в частных коллекции в Греции, Швеции, Италии, Польше, США, Израиле, Франции и других странах. Выставка продлится с 31 мая по 2 июля

"Творчество Владислава можно было бы назвать "энциклопедией постсоветской жизни " - в украинском его филиале, вероятно, самом жестком из всех существовавших на прежнем совместно-идеологическом пространстве. Каждое его явление он "припечатывает" трогательной фразой, точным словечком - словом, слоганом... Каждая картина - как электрический разряд, магниевый вспышка лукавого смысла, сотрясение эстетического сознания ", - оценил выставку искусствовед Олег Сидор-Гибелинда.

"Для меня важно синхронизировать восприятия современной живописи зрителем, проанализировать глобальные изменения в системе ценностей социума, осветить вопросы нового общества и его героев. По моему мнению, эта выставка будет интересна как моим давним ценителям, так и новым", - прокомментировал сам Владислав Шерешевский.

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