В Киеве открылась фотовыставка "Особая мама", посвященная матерям детей с особыми потребностями

Цель выставки - доказать, что после диагноза ребенка жизнь продолжается - другая, сложная, но не менее интересная.

В Музее истории Киева открылась фотовыставка, посвященная матерям детей с особыми потребностями "Особая мама". Десять героинь, десять историй сильных, смелых и любящих женщин, которым удается быть социальноактивными и успешными, несмотря на сложные диагнозы их детей: аутизм, синдром Дауна, эпилепсия и редкие формы генетических заболеваний. Автор проекта фотограф Ольга Латий показала женщин в двух противоположных ролях: будничной, как мамочки особого ребенка и роскошной - в вечернем наряде с непревзойденным макияжем. Эта фотовыставка показывает, что мамы особых деток могут быть красивыми, успешными, активными. Что после диагноза ребенка жизнь не заканчивается, а начинается другая, сложная, но не менее интересная.

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Мы проходим мимо них, стараясь не задерживать взгляд, мы раздражаемся, если они нам мешают быть счастливыми и радоваться жизни, напоминая нам о том, что это может случиться с каждым.