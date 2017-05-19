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Ушел из жизни фотограф Стенли Грин

19 мая в 14:38

Грин снимал падение Берлинской стены.

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Стенли Грин умер в возрасте 68 лет

Американский фотограф Стенли Грин скончался в возрасте 68 лет, сообщил на своей странице на Facebook основатель международного фестиваля Visa Pour l'Image Жан-Франсуа Лерой.

В последнее время Грин болел. "Стенли только что умер. Я встретилась с ним в 1994, и с тех пор мы были очень близки... Столкнувшись с болезнью, он всегда оставался оптимистом и пытался бороться до конца", - написал Лерой.

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Первым репортажем Грина была съемка падения Берлинской стены. Он был первым иностранным журналистом, который был в российском Белом доме, когда по зданию стреляли из танков в октябре 1993 года.

Грин также освещал международные конфликты. Он снимал Чеченскую войну, и военные конфликт в Ираке, Сомали и Сирии. Его снимки с мест военных конфликтов неоднократно становились победителями премии World Press Photo и других фотоконкурсов. 

По материалам: ZN.UA
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