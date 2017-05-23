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Умер исполнитель роли Джеймса Бонда

23 мая в 16:37

Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет.

Роджер Мур
Роджер Мур известен прежде всего как исполнитель роли Джеймса Бонда
Кинопоиск
Британский актер Роджер Мур, известный прежде всего как исполнитель роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 89 лет.

Как сообщили представители актера, Мур умер в Швейцарии после "краткой, но отважной борьбы с раком".

Мур начал играть Бонда в 1973 году и исполнял эту роль вплоть до 1985-го. Он сыграл роль агента 007 в семи фильмах: "Живи и дай умереть", "Человек с золотым пистолетом", "Шпион, который меня любил", "Лунный гонщик", "Только для ваших глаз", "Осьминожка" и "Вид на убийство".

Он также единственный из всех Бондов, кто никогда не ездил в кадре на Aston Martin, и единственный из всех "агентов 007", кто по сценарию фильма "получил" Орден Ленина.

Роджер Мур
Кинопоиск

Фрагмент из фильма "Шпион, который меня любил":

По материалам: ZN.UA
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