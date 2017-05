Умер исполнитель роли Джеймса Бонда

Британский актер Роджер Мур, известный прежде всего как исполнитель роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 89 лет.

Как сообщили представители актера, Мур умер в Швейцарии после "краткой, но отважной борьбы с раком".

Мур начал играть Бонда в 1973 году и исполнял эту роль вплоть до 1985-го. Он сыграл роль агента 007 в семи фильмах: "Живи и дай умереть", "Человек с золотым пистолетом", "Шпион, который меня любил", "Лунный гонщик", "Только для ваших глаз", "Осьминожка" и "Вид на убийство".

Он также единственный из всех Бондов, кто никогда не ездил в кадре на Aston Martin, и единственный из всех "агентов 007", кто по сценарию фильма "получил" Орден Ленина.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg