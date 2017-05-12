Определена очередность выступлений финалистов Евровидения

Украинский участник выступит в финале Евровидения под номером 22.
Как пишет "УНИАН", представители 26 стран выступят в следующем порядке: 1. Израиль 2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия 10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия 15. Греция 16. Испания 17. Норвегия 18. Великобритания 19. Кипр 20. Румыния 21. Германия 22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.
Напомним, накануне состоялись полуфинальные выступления участников конкурса.
25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.УНИАН