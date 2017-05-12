Участника "Евровидения" от Болгарии пригласили в оккупированный Крым

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Кристиана Костова приглашают принять участие в фестивале болгарской культуры.

Кристиана Костова пригласили в оккупированный Крым

Крымские болгары пригласили участника "Евровидения" Кристиана Костова посетить Международный фестиваль болгарской культуры "Български срещи" в оккупированном Крыму, сообщил "РИА Новости" глава крымской национально-культурной автономии болгар Иван Абажер.

"Мы приглашаем Кристиана Костова снова посетить Крым и принять участие в нашем уже седьмом по счету фестивале "Болгарские встречи", который в этом году будет проходить в трех местах: Керчь, Феодосия и Фанагория в Краснодарском крае в курортном поселке Сенной", — сказал Абажер.

Костов оказался в центре скандала после того, как на YouTube был опубликован ролик его выступления в "Артеке" в 2014 году. Представители Госпогранслужбы заявили о том, что оснований для запрета въезда Костову на территорию Украины нет, поскольку его выступление состоялось до вступления в силу законодательства относительно оккупированного Крыма.

Напомним, 22 марта СБУ на три года запретила представительнице России Юлии Самойловой въезд на территорию Украины.

Результаты отбора конкурсанта от России на "Евровидении 2017" стали известны 12 марта. Страну должна была представить Юлия Самойлова – певица сама пишет тексты и музыку. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Она является лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей в РФ и за рубежом. Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Позже стало известно о том, что Самойлова выступала в оккупированной Керчи 27 июня 2015 года вместе с Лолитой и Олегом Газмановым.