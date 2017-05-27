У мусульман начался месяц Рамадан

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Приверженцы ислама должны молиться и поститься в светлое время суток.

У мусульман начался пост

У приверженцев ислама в ночь на субботу, 27 мая, наступил месяц рамадан , в течение которого соблюдается строгий пост ("ураза"). Он подразумевает отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток. Этот период целиком посвящается познанию Аллаха и Корана.

Соблюдение 30-дневного поста в месяце Рамадан связано с поверьем о том, что именно в этот месяц Аллах через архангела Джабраила ниспослал пророку Мухаммеду в виде откровения Коран.

В соответствии с одним из пяти столпов ислама в течение рамадана правоверные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза (на рассвете) до наступления вечернего (на заходе солнца). От поста во время рамадана освобождаются беременные и кормящие женщины, больные и престарелые люди, дети младше семи лет, а также те, кто не может соблюдать его по объективным причинам, - например, воины и путешественники.

Конец 30-дневного поста отмечается в первый день месяца Шавваля, следующего за Рамаданом. В этом году рамадан заканчивается 25 июня.