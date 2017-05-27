У мусульман начался месяц Рамадан

Приверженцы ислама должны молиться и поститься в светлое время суток.
Соблюдение 30-дневного поста в месяце Рамадан связано с поверьем о том, что именно в этот месяц Аллах через архангела Джабраила ниспослал пророку Мухаммеду в виде откровения Коран.
В соответствии с одним из пяти столпов ислама в течение рамадана правоверные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза (на рассвете) до наступления вечернего (на заходе солнца). От поста во время рамадана освобождаются беременные и кормящие женщины, больные и престарелые люди, дети младше семи лет, а также те, кто не может соблюдать его по объективным причинам, - например, воины и путешественники.
Конец 30-дневного поста отмечается в первый день месяца Шавваля, следующего за Рамаданом. В этом году рамадан заканчивается 25 июня.ZN.UA