Топ-10 самых ожидаемых сериалов лета

На экраны возвращаются любимые многими сериалы и выходят ожидаемые новинки.

Этим летом на экраны вернется не только "Игра престолов" Entertainment

Приход лета знаменует собой завершение сезонов многих сериалов, но не меньше только собираются выходить на экраны. ZN.UA собрало самые ожидаемые новинки и возвращения лета 2017.

"Бойтесь ходячих мертвецов" (3 сезон)

Премьера: 4 июня

Сериал является син-оффом "Ходячих мертвецов" и расскажет о событиях на Западном побережье США в начале зомби-апокалипсиса. Третий сезон продолжит сюжетную линию двух семей, которые вынуждены помогать друг другу в критических ситуациях на фоне распространения опасного вируса.

"Оранжевый – хит сезона" (5 сезон)

Премьера: 9 июня

Сериал рассказывает о жизни в женской тюрьме, куда попадает Пайпер Чепмен. Она заключена на 15 месяцев за преступление, которое совершила много лет назад, и вынуждена научиться выживать в новых для нее условиях.

"Темная материя" (3 сезон)

Премьера: 9 июня

Шесть человек почти одновременно просыпаются на борту космического корабля, не помня, как туда попали и какова их миссия. Постепенно выясняется, что у каждого из них есть скрытые возможности, а главной задачей героев становится поиск информации о себе и других незнакомцах.

"Темное дитя" (5 сезон)

Премьера: 10 июня

Финальный сезон фантастического сериала про идентичных клонов. Сара Мэннинг присваивает себе личность своего клона, став свидетелем ее самоубийства. На протяжении пяти сезонов поднимаются актуальные уже в ближайшем будущем вопросы о моральных и этических последствиях клонирования человека.

"Мгла"

Премьера: 22 июня

Сериал станет адаптацией романа Стивена Кинга, который рассказывает о небольшом городке, который накрывает туман неизвестного происхождения.

"Проповедник" (2 сезон)

Премьера: 25 июня

Сериал основан на одноименной серии комиксов и рассказывает о проповеднике Джесси, который объединяется с божественным Созданием и получает способности командовать любым человеком, а также его друзьях Тюлип и вампире Кэссиди.

"Форс-мажоры" (7 сезон)

Премьера: 12 июля

Продолжение истории Майка Росса и Харви Спектера, которая закручивается вокруг судебных "войн" одной из лучших юридических фирм США.

"Игра престолов" (7 сезон)

Премьера: 16 июля

Долгожданное возвращение саги на экраны. Все линии персонажей постепенно сходятся в одну сюжетную точку, а создатели явно готовят грандиозное завершение истории.

"Штамм" (4 сезон)

Премьера: 16 июля

Заключительный сезон сериала от Гильермо Дель Торо про нашествие вампиров. Группа выживших пытается убить древнее кровожадное существо с таинственными целями – Мастера, заодно спасая себя, своих близких и весь Нью-Йорк.

"Защитники"

Премьера: 18 августа

Супергеройский кроссовер про персонажей Marvel от Neflix, который соберет Сорвиголову, Джессику Джонс, Люка Кейджа и Железного Кулака в одной команде вместе с их друзьями и сообщниками. Каждый герой отдельно был раскрыт в собственном сериале, поэтому в "Защитниках" нас ожидает продолжение всех отдельных сюжетных линий.