Топ-10 самых ожидаемых сериалов лета

На экраны возвращаются любимые многими сериалы и выходят ожидаемые новинки.
"Бойтесь ходячих мертвецов" (3 сезон)
Премьера: 4 июня
Сериал является син-оффом "Ходячих мертвецов" и расскажет о событиях на Западном побережье США в начале зомби-апокалипсиса. Третий сезон продолжит сюжетную линию двух семей, которые вынуждены помогать друг другу в критических ситуациях на фоне распространения опасного вируса.
"Оранжевый – хит сезона" (5 сезон)
Премьера: 9 июня
Сериал рассказывает о жизни в женской тюрьме, куда попадает Пайпер Чепмен. Она заключена на 15 месяцев за преступление, которое совершила много лет назад, и вынуждена научиться выживать в новых для нее условиях.
"Темная материя" (3 сезон)
Премьера: 9 июня
Шесть человек почти одновременно просыпаются на борту космического корабля, не помня, как туда попали и какова их миссия. Постепенно выясняется, что у каждого из них есть скрытые возможности, а главной задачей героев становится поиск информации о себе и других незнакомцах.
"Темное дитя" (5 сезон)
Премьера: 10 июня
Финальный сезон фантастического сериала про идентичных клонов. Сара Мэннинг присваивает себе личность своего клона, став свидетелем ее самоубийства. На протяжении пяти сезонов поднимаются актуальные уже в ближайшем будущем вопросы о моральных и этических последствиях клонирования человека.
"Мгла"
Премьера: 22 июня
Сериал станет адаптацией романа Стивена Кинга, который рассказывает о небольшом городке, который накрывает туман неизвестного происхождения.
"Проповедник" (2 сезон)
Премьера: 25 июня
Сериал основан на одноименной серии комиксов и рассказывает о проповеднике Джесси, который объединяется с божественным Созданием и получает способности командовать любым человеком, а также его друзьях Тюлип и вампире Кэссиди.
"Форс-мажоры" (7 сезон)
Премьера: 12 июля
Продолжение истории Майка Росса и Харви Спектера, которая закручивается вокруг судебных "войн" одной из лучших юридических фирм США.
"Игра престолов" (7 сезон)
Премьера: 16 июля
Долгожданное возвращение саги на экраны. Все линии персонажей постепенно сходятся в одну сюжетную точку, а создатели явно готовят грандиозное завершение истории.
"Штамм" (4 сезон)
Премьера: 16 июля
Заключительный сезон сериала от Гильермо Дель Торо про нашествие вампиров. Группа выживших пытается убить древнее кровожадное существо с таинственными целями – Мастера, заодно спасая себя, своих близких и весь Нью-Йорк.
"Защитники"
Премьера: 18 августа
Супергеройский кроссовер про персонажей Marvel от Neflix, который соберет Сорвиголову, Джессику Джонс, Люка Кейджа и Железного Кулака в одной команде вместе с их друзьями и сообщниками. Каждый герой отдельно был раскрыт в собственном сериале, поэтому в "Защитниках" нас ожидает продолжение всех отдельных сюжетных линий.ZN.UA