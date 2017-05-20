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Театры из 11 стран съехались в Херсон на фестиваль "Мельпомена Таврии"

20 мая в 06:04

Фестиваль проходит под лозунгом "Театры мира за мир".

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Фото мэрия Херсона

В Херсоне 19 мая стартовал XIX Международный театральный фестиваль "Мельпомена Таврии", гостями и участниками которого стали  театры Украины, Польши, Грузии, Франции, Венгрии, Португалии, Румынии, Турции, Беларуси, Армении, Литвы.

Фестиваль, который в этом году проходит под лозунгом "Театры мира за мир" начался с традиционного уже карнавального шествия по центральному проспекту Херсона – проспекту Ушакова.

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За 9 дней фестиваля на сценах Херсонского академического музыкально-драматического театра им. Кулиша сыграют 34 спектакля.  Откроет театральный марафон Киевский Национальный театр имени Ивана Франко трагедией Уильяма Шекспира "Ричард III" с Богданом Бенюком в главной роли.

На 18-м Международном театральном фестивале "Мельпомена Таврии", который состоялся в Херсоне в мае 2016 года, 29 театров показали 32 спектакля. Участниками фестиваля тогда были театры из 7 стран - Украины, Грузии, Румынии, Венгрии, Португалии, Австрии и Литвы. Фестиваль проводится в Херсоне с 1998 года.

О фестивале-2017 также читайте в статье "Мельпомена Таврии": гости и "Герои" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги театр фестиваль Херсон Украина
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