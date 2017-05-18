СМИ по ошибке сообщили о смерти Светланы Алексиевич

Информацию о своей смерти опровергла сама писательница.
Информацию о своей смерти опровергла сама Алексиевич. В комментарии РБК она заявила, что чувствует себя хорошо, а информацию о своей смерти, которая была распространена в издание Le Figaro, она узнала от журналистов. "Кому такое захотелось распространять даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации", — сказала она.
Не дождётесь.— С. Алексиевич (@s_aleksievich) 18 травня 2017 р.
Новость о смерти писательницы также появилась в лентах "Интерфакса", "РИА Новости" и Lenta.ru.
A terrible news. Svetlana Alexievich dies. No details.— Françoise Nyssen (@NyssenCulture) 18 травня 2017 р.
Примерно через полчаса после публикации новости в Twitter Ниссен, в нем появилась информация о том, что аккаунт является фейковым, а его создателем выступает Томмазо Де Бенедетти, который известен как создатель множества фейковых аккаунтов известных людей и автор множества фальшивых интервью со знаменитостями, на протяжении многих лет публиковавшихся итальянскими СМИ.
This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti— Françoise Nyssen (@NyssenCulture) 18 травня 2017 р.
Ранее сообщалось о том, что Алексиевич вышла из российского ПЕН-центра в знак несогласия с деятельностью организации.ZN.UA , РБК ,