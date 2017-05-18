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СМИ по ошибке сообщили о смерти Светланы Алексиевич

18 мая в 13:30

Информацию о своей смерти опровергла сама писательница.

светлана алексиевич
Информация о смерти Алексиевич оказалась фейком
litcult.ru
Французские и российские СМИ по ошибке распространили информацию о смерти лауреата Нобелевской премии по литературе белорусской писательницы Светланы Алексиевич. Информация была распространена со ссылкой на Twitter-аккаунт нового министра культуры Франции Франсуазы Ниссен.

Информацию о своей смерти опровергла сама Алексиевич. В комментарии РБК она заявила, что чувствует себя хорошо, а информацию о своей смерти, которая была распространена в издание Le Figaro, она узнала от журналистов.  "Кому такое захотелось распространять даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации", — сказала она. 

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Новость о смерти писательницы также появилась в лентах "Интерфакса", "РИА Новости" и Lenta.ru.

Примерно через полчаса после публикации новости в Twitter Ниссен, в нем появилась информация о том, что аккаунт является фейковым, а его создателем выступает Томмазо Де Бенедетти, который известен как создатель множества фейковых аккаунтов известных людей и автор множества фальшивых интервью со знаменитостями, на протяжении многих лет публиковавшихся итальянскими СМИ. 

Ранее сообщалось о том, что Алексиевич вышла из российского ПЕН-центра  в знак несогласия с деятельностью организации.

По материалам: ZN.UA , РБК ,
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Тэги смерть информация СМИ фейк
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