СМИ по ошибке сообщили о смерти Светланы Алексиевич

Французские и российские СМИ по ошибке распространили информацию о смерти лауреата Нобелевской премии по литературе белорусской писательницы Светланы Алексиевич . Информация была распространена со ссылкой на Twitter-аккаунт нового министра культуры Франции Франсуазы Ниссен.

Информацию о своей смерти опровергла сама Алексиевич. В комментарии РБК она заявила, что чувствует себя хорошо, а информацию о своей смерти, которая была распространена в издание Le Figaro, она узнала от журналистов. "Кому такое захотелось распространять даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации", — сказала она.

Новость о смерти писательницы также появилась в лентах "Интерфакса", "РИА Новости" и Lenta.ru.

A terrible news. Svetlana Alexievich dies. No details.

Примерно через полчаса после публикации новости в Twitter Ниссен, в нем появилась информация о том, что аккаунт является фейковым, а его создателем выступает Томмазо Де Бенедетти, который известен как создатель множества фейковых аккаунтов известных людей и автор множества фальшивых интервью со знаменитостями, на протяжении многих лет публиковавшихся итальянскими СМИ.

This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti