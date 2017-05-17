"Смех. Страх. Сила": в Киеве открывается "Книжный арсенал"

Фестиваль пройдет с 17 по 21 мая.

"Книжный арсенал" состоится с 17 по 21 мая artarsenal.in.ua

17 мая в Киеве на территории "Мистецького Арсенала" открывается 7-й Международный фестиваль "Книжный Арсенал" , мероприятия в рамках которого будут объединены фокус-темой "Смех. Страх. Сила".

"Формулируя название фокус-темы фестиваля, которая, кстати, введена в этом году впервые, сознательно закладывали в нее несколько уровней прочтений, которые должны были бы выйти за рамки чисто литературные. С одной стороны, эти понятия не идентичны, но все же взаимосвязаны. Смех — это та сила, которая помогает нам преодолевать различные сложные ситуации и состояния, а следовательно, очень часто — и страх",- рассказала ZN.UA куратор проекта Татьяна Терен.

Важным поводом для нынешней фокус-темы стало 175-летие со дня выхода полного издания "Энеиды" Котляревского. С ней связано несколько знаковых проектов. Специально для "Книжного Арсенала" Юрий Андрухович и агентство "Арт-поле" подготовили мультимедийный коллаж с элементами лекции, концерта и банкета "Бесконечное путешествие, или Энеида". Также харьковский театр-студия "Арабески" восстановил спектакль "Энеида", который они поставили 20 лет назад и который то время стал действительно театральной сенсацией.

Одним из особых событий культурной программы станет дискуссия "Смех во времена кризисов", состоится также вечер иронических поэтов "Пионеры свободного юмора". Отдельный блок важных событий в рамках фокус-темы подготовили кураторы визуальной программы Павел Гудимов и Диана Клочко, в частности, выставки "Энеида Базилевича", "Один километр "Перца" и "Оноре Домье — отец французской карикатуры".

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