Топ Новости
<
>

Сериал "Американские боги" продлили еще на сезон

12 мая в 14:26

На данный момент вышло всего три эпизода первого сезона сериала.

американские боги
"Американские боги" продлены на второй сезон
Телеканал Starz принял решение продлить сериал "Американские боги", премьера которого состоялась 30 апреля, на второй сезон, сообщает Deadline.

Предположительно, премьера второго сезона состоится в середине следующего года. На данный момент неизвестно, сколько эпизодов войдет в новый сезон, но их будет минимум восемь, как в первом сезоне шоу.

Главный герой истории — Тень Мун (Рики Уиттл), бывший заключенный. Однажды он встречает загадочного Мистера Среду (Иэн Макшейн) и оказывается в самом центре войны между Старыми Богами из традиционной мифологии и Новыми — богами медиа и технологий.

Читайте также: Песня группы "ДахаБраха" стала саундтреком сериала "Фарго"

Ранее сообщалось о том, что канал CBS занялся разработкой сериала, главным героем которого станет доктор Шелдон Купер.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги сериал сезон
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.43
EUR 28.70
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ