Сериал "Американские боги" продлили еще на сезон

На данный момент вышло всего три эпизода первого сезона сериала.
Предположительно, премьера второго сезона состоится в середине следующего года. На данный момент неизвестно, сколько эпизодов войдет в новый сезон, но их будет минимум восемь, как в первом сезоне шоу.
Главный герой истории — Тень Мун (Рики Уиттл), бывший заключенный. Однажды он встречает загадочного Мистера Среду (Иэн Макшейн) и оказывается в самом центре войны между Старыми Богами из традиционной мифологии и Новыми — богами медиа и технологий.
Ранее сообщалось о том, что канал CBS занялся разработкой сериала, главным героем которого станет доктор Шелдон Купер.ZN.UA