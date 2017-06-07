Роман "Убить пересмешника" превратят в графическую новеллу

Новелла выйдет в ноябре 2018 года.

"Убить пересмешника" Харпер Ли превратят в графическую новеллу

Роман Харпер Ли "Убить пересмешника", который был продан тиражом 40 миллионов экземпляров с момента выхода в 1960 году, будет выпущен в формате графической новеллы, сообщает The Guardian

Иллюстрации нарисует Фред Фордем, который работал над графическими "Приключениями Джона Блейка" Филипа Пулмана. Фродем все еще работает над созданием книги, но, по словам издателя Джейсона Артура, "его адаптация полностью соответствует оригинальному роману".

Книга будет издана в ноябре 2018 года.

Ранее классическое произведение, которое изучают почти во всех американских школах - роман "Убить пересмешника" был признан в США одним из лучших романов для подростков.