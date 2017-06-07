Топ Новости
<
>

Роман "Убить пересмешника" превратят в графическую новеллу

7 июня в 14:51

Новелла выйдет в ноябре 2018 года.

Убить пересмешника
"Убить пересмешника" Харпер Ли превратят в графическую новеллу
Роман Харпер Ли "Убить пересмешника", который был продан тиражом 40 миллионов экземпляров с момента выхода в 1960 году, будет выпущен в формате графической новеллы, сообщает The Guardian.

Иллюстрации нарисует Фред Фордем, который работал над графическими "Приключениями Джона Блейка" Филипа Пулмана. Фродем все еще работает над созданием книги, но, по словам издателя Джейсона Артура, "его адаптация полностью соответствует оригинальному роману".

Книга будет издана в ноябре 2018 года.

Читайте также: Восьмая часть "Гарри Поттера" стала книгой года по версии Google

Ранее классическое произведение, которое изучают почти во всех американских школах - роман  "Убить пересмешника" был признан в США одним из лучших романов для подростков. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги роман книга
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.25
EUR 29.55
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...