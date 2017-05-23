Топ Новости
<
>

Режиссер "Мстителей" доснимет "Лигу справедливости" вместо Зака Снайдера

23 мая в 12:31

Зак Снайдер и его жена Дебора покинули проект из-за семейной трагедии.

лига справедливости
Зак Снайдер ушел с «Лиги справедливости», фильм доснимет Джосс Уидон
Кинопоиск
Режиссер Зак Снайдер ("Человек из стали", "Бэтмен против Супермена") покинул режиссерское кресло нового фильма из вселенной DC Comics "Лиги справедливости". Причиной такого решения стала гибель дочери Отем, сообщает  The Hollywood Reporter.

Место Снайдера займет Джосс Уидон, известный работой над "Мстителями".  Уидон перешел из Marvel в DC, чтобы снять отдельный фильм о Бэтгерл. Теперь режиссеру предстоит заняться пересъемкой некоторых эпизодов и постпродакшном картины.

Читайте также: Серию фильмов "Обитель зла" перезапустят

Фильм "Лига справедливости" расскажет о команде супергероев, которых собрали Бэтмен и Супермен. Объединившись и забыв о разногласиях, героям предстоит столкнуться лицом к лицу со страшной угрозой в лице могущественного правителя планеты Апоколипс — Дарксайда, чья мощь способна обратить в прах не только Землю, но и всю галактику.

Роли в фильме исполнят Галь Гадот, Джаред Лето, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эмбер Херд 
Бен Аффлек, Эми Адамс, Джесси Айзенберг, Эзра Миллер, Кирси Клемонс и другие.

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги фильм Бэтмен режиссер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.34
EUR 29.62
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...