Режиссер "Мстителей" доснимет "Лигу справедливости" вместо Зака Снайдера

Зак Снайдер и его жена Дебора покинули проект из-за семейной трагедии.

Зак Снайдер ушел с «Лиги справедливости», фильм доснимет Джосс Уидон Кинопоиск

The Hollywood Reporter. Отем, сообщает

Режиссер Зак Снайдер ("Человек из стали", "Бэтмен против Супермена") покинул режиссерское кресло нового фильма из вселенной DC Comics " Лиги справедливости ". Причиной такого решения стала гибель дочери

Место Снайдера займет Джосс Уидон, известный работой над "Мстителями". Уидон перешел из Marvel в DC, чтобы снять отдельный фильм о Бэтгерл. Теперь режиссеру предстоит заняться пересъемкой некоторых эпизодов и постпродакшном картины.

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Фильм "Лига справедливости" расскажет о команде супергероев, которых собрали Бэтмен и Супермен. Объединившись и забыв о разногласиях, героям предстоит столкнуться лицом к лицу со страшной угрозой в лице могущественного правителя планеты Апоколипс — Дарксайда, чья мощь способна обратить в прах не только Землю, но и всю галактику.

Роли в фильме исполнят Галь Гадот, Джаред Лето, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эмбер Херд

Бен Аффлек, Эми Адамс, Джесси Айзенберг, Эзра Миллер, Кирси Клемонс и другие.