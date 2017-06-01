Повесть Толкиена о любви смертного и эльфийки опубликовали спустя 100 лет после написания

В Великобритании опубликовали повесть "Берен и Лютиэн".

Опубликована повесть Толкиена "Берен и Лютиэн" The Verge

Повесть "Берен и Лютиэн", написанная автором "Властелина колец" Джоном Роналдом Руэлом Толкиеном , была опубликована и появилась на полках книжных магазинов спустя 100 лет после написания, сообщает ВВС.

Книга вышла в издательстве HarperCollins в десятую годовщину публикации последней книги о Средиземье "Дети Хурина". Ее редактировал 92-летний сын писателя Кристофер Толкиен, издание проиллюстрировал Алан Ли, в свое время получивший премию "Оскар" за работу над кинотрилогией Питера Джексона "Властелин колец".

Книга рассказывает историю любви Берена и Лютиэн – смертного и эльфийки. Выйдя замуж за человека, Лютиэн отказалась от своего бессмертия.

По словам литературоведа Джона Гарта, для Толкиена эта история стала своего рода экзорцизмом вследствие тех ужасов, которые он пережил во время Первой мировой войны. "Когда Толкиен вернулся из окопов, с лихорадкой, зиму 1916-1917 годов он провел, пытаясь выздороветь. Он потерял двух своих самых близких друзей на Сомме, и вы можете себе представить, как он был разбит", - рассказывает Гарт.

А затем во время прогулки в лесах Восточного Йоркшира Толкиен увидел, как его жена Эдит танцует на поляне, заросшей белыми цветами - это стало ключевой сценой истории о Берене и Лютиэн.

Ранее в Великобритании был издан один из неоконченных рассказов Толкиена. Толкиен начал работу над "Историей Куллерво" в 1914 году во время учебы в колледже Оксфордского университета. Сказка, которая рассказывает историю о проклятом сироте со сверхъестественными способностями, основана на финском эпосе Калевала. Хотя Толкиен так и не закончил произведение, рассказ лег в основу его дальнейших сочинений и вымышленного языка.