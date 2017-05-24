Организаторам кинофорума в оккупированном Севастополе не хватило денег на билет Кустурице

Русские оккупанты решили провести в Севастополе "международный кинофорум", однако не смогли обеспечить приезд Кустурице.

Кустурица очень хотел приехать в Севастополь, но русские не дали денег Sputnik

Организаторы кинофорума "Золотой Витязь" решили присудить золотую медаль имени Сергея Бондарчука "За выдающийся вклад в кинематограф" сербскому режиссеру, сообщает местное издание FlashСrimea.

Президент форума Николай Бурляев сообщил, что награда будет вручена Кустурице в Белграде.

"Он очень хотел приехать в Севастополь, но, стыдно мне говорить, по причине финансовой недостаточности "Золотого Витязя" мы не смогли ему обеспечить приезд сюда, поэтому мне придется вылететь в Белград и вручить ему эту высокую награду", - добавил Бурляев.

По данным издания, Кинофорум "Золотой Витязь" стартовал в Севастополе в 22 мая и продлится до 31 мая включительно. В программе — показ более 40 внеконкурсных и 182 конкурсных художественных, телевизионных, документальных, анимационных, студенческих и детских фильмов.

Напомним, что сербский режиссер Эмир Кустурица стал одним из немногих деятелей культуры, поддержавших оккупацию Крыма, наряду с французским актером Жераром Депардье (недовольным налоговой политикой во Франции), леворадикальным американским режиссером Оливером Стоуном и звездой боевиков класса "Б" Стивеном Сигалом.