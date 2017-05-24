Опубликованы кадры седьмого сезона сериала "Игра престолов"

Выход свежих серий популярной киносаги задержала слишком теплая зима.

Создатели киносериала "Игра престолов", наконец, определились с датой выхода на экраны седьмого сезона. Дата выхода несколько раз откладывалась из-за слишком теплой погоды. По сюжету в королевства наконец пришла зима, и продюсеры решили не переплачивать за искусственный снег, а просто дождаться настоящего. Сначала официальной датой выхода нового сезона называли 25 июня 2017 года, но теперь создатели проекта назвали точную дату релиза: продолжение сериала появится на экранах только 17 июля 2017 года.

Даты выхода серий седьмого сезона:

1 эпизод - 17 июля

2 эпизод - 24 июля

3 эпизод - 31 июля

4 эпизод - 7 августа

5 эпизод - 14 августа

6 эпизод - 21 августа

7 эпизод - 28 августа

Кит Харингтон, исполнитель одной из главных ролей в сериале "Игра престолов 7 сезон": "Седьмой сезон очень амбициозный. В этом году выйдет меньше эпизодов, но на них было потрачено больше денег. Так что все будет еще масштабнее!"

Недавно сериал "Игра престолов" во второй раз стал лидером по количеству номинаций на премию "Эмми". Нашумевший проект претендует на 23 статуэтки в этом году, в том числе он номинирован в категории "Лучший драматический сериал".

НВО работает над четырьмя спин-оффами "Игры престолов". Сроки выхода сериалов на экраны не оглашаются.